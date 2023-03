Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Taschendiebstahl im Lebensmittel-Discounter

Zweibrücken (ots)

Zeit: 08.03.2023, 11:30 Uhr - 12:00 Uhr

Ort: Zweibrücken, Etzelweg. SV: Ein bislang unbekannter Täter stahl einer 69-jährigen Frau bei ihrem Einkauf in einem Lebensmitteldiscounter die Geldbörse aus der Handtasche. Diese wiederum trug sie nicht in der Hand, sondern hatte sie im Einkaufswagen mitgeführt und nicht durchgängig im Blick behalten. In der Geldbörse befanden sich neben einem Bargeldbetrag in niedriger dreistelliger Größenordnung auch verschiedene persönliche Dokumente. Der Gesamtschaden beträgt ca. 400 Euro.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. |pizw

