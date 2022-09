POL-HB: Nr.: 0598 --Polizei schnappt Halskettenräuber

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Westerstraße Zeit: 20.09.22, 12 Uhr

Ein Mann überfiel am Dienstagmittag in der Neustadt einen 77 Jahre alten Senioren in seiner Wohnung. Der Eindringling raubte eine Goldkette und flüchtete. Die Polizei Bremen konnte den mutmaßlichen Täter ermitteln und noch am Abend festnehmen.

Der 32-Jährige klingelte an der Wohnung des Bremers in der Westerstraße. Als dieser die Tür einen Spalt öffnete, drückte der fremde Besucher sie auf und riss dem 77-Jährigen die Goldkette vom Hals. Anschließend flüchtete der Räuber zu Fuß. Schnell eingeleitete Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten zu dem 32 Jahre alten Mann. Er konnte noch am Abend in der Alten Neustadt festgenommen werden, die Staatsanwaltschaft wird einen Haftbefehl beantragen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

