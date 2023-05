Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Landkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Hoheging - Pkw-Fahrer flüchtet vor Polizei

Heute, am 16. Mai 2023, gegen 10.10 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung auf der Bundesstraße B213 in Höhe der Anschlussstelle Cloppenburg, Fahrtrichtung Cloppenburg, ein nicht zugelassener Pkw auf. Die Beamten entschlossen sich, das Fahrzeug zu kontrollieren und zeigten dies dem Fahrer auch an. Doch statt anzuhalten, trat der Unbekannte auf das Gaspedal und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit. Die B213 war zu dieser Zeit stark befahren. Der Fahrer überholte mehrere Pkw und LKW und entfernte sich im weiteren Verlauf in Richtung Mittelweg. In einem Fall konnten die Polizisten noch wahrnehmen, dass der Fahrer eine Gefahrenbremsung einleiten musste, um eine Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zu verhindern. Später wurde das Fahrzeug bei den Ahlhorner Fischteichen aufgefunden. Es handelt sich dabei um einen grauen BMW 750 XI mit litauischem Kennzeichen. Vom Fahrer bzw. etwaigen Mitfahrern fehlte jedoch jede Spur. Die Polizei fragt deshalb: Wer kann Angaben zum Fahrer oder zu Insassen des Pkw machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

