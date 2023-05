Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Diebstahl zweier Pedelecs

In der Zeit zwischen Montag, 15. Mai 2023, 21.00 Uhr und Dienstag, 16. Mai 2023, 15.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person zwei verschlossen abgestellte Pedelecs des Herstellers Raleigh aus einem verschlossenen Nebenraum eines Wohnhauses in Hauptstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445/95047-0) entgegen.

Visbek - Einbruchsversuch

Von Montag, 15. Mai 2023, 18.30 Uhr bis Dienstag, 16. Mai 2023, 06.30 Uhr wollten sich unbekannte Personen in der Rechterfelder Straße Zugang zu einem Fachmarkt für Haus und Garten verschaffen, indem sie versuchten die Tür zur Anlieferung und eine Nebeneingangstür gewaltsam zu öffnen. Es bleib beim Versuch. Das Gebäude wurde nicht betreten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445-95047-0) entgegen.

Visbek - Diebstahl aus Kfz

Von Montag, 15. Mai 2023, 20.00 Uhr bis Dienstag, 16. Mai 2023, 15.00 Uhr gelangten unbekannte Personen Am Klosterplatz in einen Pkw des Herstellers Skoda Ocatavia, indem sie die Seitenscheibe einschlugen. Entwendet wurde der Fahrzeugbrief. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 300,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445-95047-0) entgegen.

Bakum - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 16. Mai 2023, gegen 08.00 Uhr, war eine 61-jährige Fußgängerin in Lüsche, Kleine Kirchstraße, bei der dortigen Wertstoffsammelstelle, mit ihren Hunden unterwegs. Plötzlich näherte sich ein weißer Kleinwagen, der mit einem jungen Mann - Anfang/Mitte 20 - besetzt war, aus Richtung Essen/Olb.. Beim Passieren der Frau streifte das Fahrzeug diese mit der linken Seite. Trotz Winkens flüchtete der junge Mann weiter in Richtung Kindergarten, ohne sich um die nun leicht verletzte Frau zu kümmern. Das flüchtige Fahrzeug soll nach Zeugenaussagen ein VEC-Kennzeichen gehabt haben. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bakum in Verbindung zu setzen, Tel.: 04446-959710.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Montag, 15. Mai 2023, 12.00 Uhr und Dienstag, 16. Mai 2023, 9.00 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug auf der Adolf-Kolping-Straße und beschädigte dabei einen dort befindlichen Stromkasten. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Am Dienstag, 16. Mai 2023, 16.05 Uhr befuhren ein 21-jähriger Autofahrer aus Damme sowie ein 63-jähriger Autofahrer aus Goldenstedt die Vechtaer Straße in Richtung Vechta. Als der 63-jährige Mann nach rechts in die Straße "Hainbuchenkamp" abbiegen wollte und die Geschwindigkeit reduzierte, fuhr der 21-jährige Mann auf den Pkw des 63-jährigen Goldenstedter auf. Durch den Aufprall schleuderte der Pkw des 63-Jährigen in einen Graben und überschlug sich. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 15. Mai 2023, um 8.30 Uhr wurde ein Renault Clio auf einem Parkplatz an der Rüschendorfer Straße geparkt. Als das Fahrzeug am Dienstag, 16. Mai 2023, um 07.45 Uhr wieder in Betrieb genommen werden sollte, wurde eine Beschädigung festgestellt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hatte sich unerlaubt, ohne Angaben seiner Personalien, von der Unfallstelle entfernt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 13.Mai 2023, zwischen 15:00 und 16:40 Uhr, touchierte eine unbekannte Person mit seinem Fahrzeug in der Straße Im Hofe beim Ausparken bzw. Rangieren einen geparkten Renault Megane in schwarz. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeidienststelle Damme, Tel.: 05491/99936.0, entgegen.

Damme - Verkehrsunfall in Damme mit einer leicht verletzten Person / Zeugenaufruf

Am Freitag, 12. Mai 2023, um 07:20 Uhr, wollte ein 9-jähriges Kind mit seinem Fahrrad in der Steinfelder Straße durch einen Kreisverkehr fahren. Eine unbekannte Autofahrerin beabsichtigte in den Kreisverkehr hineinzufahren. Hierbei kam zum Zusammenstoß zwischen dem Kind und dem weißen Pkw. Die unbekannte Fahrerin erkundige sich bei dem Kind nach Verletzungen und verließ anschließend die Unfallstelle. Das Kind wurde nachträglich von den Eltern in das Krankenhaus Damme verbracht. Hinweise nimmt die Polizeistation Damme, Tel.: 05491/99936-0, entgegen.

Vechta - Unfallbeteiligte ist bekannt

Am Samstag, 13. Mai 2023, 08.00 Uhr, kam es bei der Kreuzung der Diepholzer Straße zu einem Verkehrsunfall. Die andere Unfallbeteiligte ist inzwischen bekannt. Möglicherweise kam es beim Personalienaustausch zwischen den Beteiligten zu einem Übermittlungsfehler. Ein Zeugenaufruf ist nicht mehr notwendig.

Holdorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 17. Mai 2023, um 1.35 Uhr fuhr eine Streifenwagenbesatzung auf der Handorfer Straße. Sie entschlossen sich, ein dort fahrendes Fahrzeug zu kontrollieren. Hier stellte sich schnell heraus, dass der Fahrer des Pkw ein Jugendlicher war, der aufgrund seines Alters keinen Führerschein vorweisen konnte. Im Fahrzeug befanden sich außerdem noch drei weitere minderjährige Personen. Die Polizeibeamten untersagten dem jugendlichen Fahrer die Weiterfahrt. Alle Minderjährigen wurden in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben. Den Jugendlichen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

