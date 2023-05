Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Mehrere Verkehrsunfälle mit Fahrradfahrenden unter Einfluss von Alkohol

Zwar verliefen die Veranstaltungen und Touren rund um den Vatertag insgesamt friedlich, jedoch mussten die Polizeibeamten doch einige Unfälle aufnehmen, wo eine Alkoholbeeinflussung bei Fahrradfahrenden eine Rolle spielte.

So kam es am Donnerstag, 18. Mai 2023, um 23.05 Uhr, auf dem Radweg des Alten Emsteker Weges zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer und einer leicht verletzten Person. Nach bisherigen Erkenntnissen stießen ein 24-jähriger Fahrradfahrer und eine 37-jährige Pedelecfahrerin im Begegnungsverkehr gegeneinander. Der 24-jährige Mann wurde dabei schwer verletzt. Die 37-jährige Frau wurde leicht verletzt. Beide Personen wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Alkoholbeeinflussung bei beiden Personen nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden Blutentnahmen durchgeführt. Zeugen zu dem Verkehrsunfall melden sich bei der Polizei Cloppenburg unter 04471 18600.

Außerdem fuhr zuvor um 17.35 Uhr ein 40-jähriger Fahrradfahrer von einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes auf die Bahnhofsstraße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem hinteren, linken Fahrzeugbereich eines 30-jährigen Pkw-Fahrers, der gerade auf der Bahnhofstraße in Richtung Sevelter Straße/Mühlenstraße fuhr. Der Fahrradfahrer stürzte daraufhin und wurde dabei leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 40-jährige Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,00 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen.

Ein weiterer Unfall unter Alkoholeinfluss einer alleinbeteiligten Pedelecfahrerin ereignete sich zudem um 17:35 Uhr mit 2,02 Promille auf dem Radweg der Sevelter Straße. Um 19.40 Uhr kam es dann in Essen (Oldenburg) auf dem Radweg der Löningerstraße es zu einem weiteren Verkehrsunfall - hier steht ein Fahrradfahrer ebenfalls im Verdacht unter Einfluss von Alkohol beteiligt gewesen zu sein. Beide hier erwähnten Fahrradfahrenden wurden jeweils leicht verletzt.

Die Polizei weist daher daraufhin, dass der Genuss von Alkohol vor Fahrtantritt auch mit einem Fahrrad nicht unterschätzt werden sollte und auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann, sofern hier eine Fahruntüchtigkeit festgestellt werden sollte, oder z.B. ein Unfall verursacht wird. Zwar ist das Fahrrad eine sehr beliebte Alternative, um dem Heimweg nach einer Feier zu sichern, jedoch sollten hier die Gefahren nicht unterschätzt werden. Neben einer verminderten Reaktionszeit, ist auch die Koordination und das Gleichgewicht beeinträchtigt. Das hat ein höheres Unfallrisiko zur Folge. Die Polizei rät daher grundsätzlich: Don't drink and drive.

Garrel - Junger Mann wird von Gruppe verletzt, im Anschluss fehlt die Geldbörse

In der Zeit zwischen Donnerstag, 18. Mai 2023, kurz vor Mitternacht bis Freitag, 19. Mai 2023, gegen 00.20 Uhr, wurde ein 24-jähriger Fußgänger aus Wolfenbüttel im Bereich des Kastanienweges zunächst von einer Gruppe männlicher Personen verfolgt. Als das Opfer im weiteren Verlauf auf der Flucht stürzte, schlugen und traten die Männer zu. Es soll sich dabei um eine Gruppe von 5 bis 6 Personen gehandelt haben. Ein Großteil von ihnen sei im heranwachsenden Alter gewesen. Dem Opfer war es dann gelungen weggelaufen. Im Anschluss an das Geschehen war seine Geldbörse nicht mehr vorhanden gewesen. Während des Angriffs hatte er gespürt, wie sich jemand an seiner Gesäßtasche zu schaffen gemacht hatte. Der junge Mann wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 18. Mai 2023, gegen 11.30 Uhr, sah die Eigentümerin eines Audi A1 Sportback von einem Balkon aus, wie ein silberner Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit in die Gerhart-Hauptmann-Straße abbog. Einige Sekunden später habe sie einen lauten Knall gehört. Sie war dann zum Unfallort geeilt, konnte aber lediglich ihren beschädigten Pkw vorfinden. Die verursachende Person hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Zeugenaufruf

Am Montag, 15. Mai 2023, gegen 19.00 Uhr, fuhr ein Jugendlicher mit einem Kleinkraftrad ohne notwendiges Versicherungskennzeichen auf der Straße Hemmelsbühren. Als dieser dann den Streifenwagen sah, hupte er und flüchtete. Eine weitere Streifenwagenbesatzung konnte dann den Fahrer samt abgestellten Kleinkraftrad im Nahbereich feststellen. Hier stellte sich zudem heraus, dass der Jugendliche nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Ergänzung:

Während der Verfolgung konnte durch einen Polizeibeamten beobachtet werden, dass durch die Fahrweise des Jugendlichen zwei Personen zur Seite springen mussten, da das KKR über den Fußweg gefahren war. Dies soll um 19 Uhr, vor dem einem Hotelrestaurant in der Bahnhofstraße, an der Baustellenseite, geschehen sein. Das Kleinkraftrad war rot und hatte kein Kennzeichen angebracht. Die Polizei sucht die beiden Zeugen, die zur Seite springen mussten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

