Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Einsatzverlauf "Riesenflohmarkt"

In diesem Jahr fand der Riesenflohmarkt in Elisabethfehn zum 29. Mal statt. Geschätzte 50000 Besucher nahmen die Gelegenheit wahr, an der Veranstaltung teilzunehmen. Aus polizeilicher Sicht hatte der Riesenflohmarkt einen friedlichen und störungsfreien Verlauf.

Auf dem stark frequentierten Gelände kam es lediglich in sieben Fällen dazu, dass Eltern ihre Kinder aus den Augen verloren hatten. Sie konnten aber allesamt wohlbehalten und nach kurzer Zeit aufgefunden und den Eltern übergeben werden.

Darüber hinaus kam es zu kleineren Verkehrsbehinderungen um das Veranstaltungsgelände. So mussten zwei Fahrzeuge von einem Tankstellengelände abgeschleppt werden, da diese vor den Zapfsäulen geparkt wurden.

Darüber hinaus kam es auf dem Gelände zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person sowie zu einem Platzverweis.

Friesoythe- Diebstahl aus Kosmetikstudio

Am Mittwoch, den 17. Mai 2023, zwischen 08.00 Uhr und 19.00 Uhr, betraten bislang unbekannte Personen das Hinterzimmer eines Kosmetikstudios in der Bahnhofstraße und entwendeten aus einer dort befindlichen Handtasche Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93390 entgegen.

Friesoythe - Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit zwischen Mittwoch, den 17. Mai 2023, gegen 18.00 Uhr und Donnerstag, den 18. Mai 2023, um 09.18 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Personen die Heckscheine eines geparkten VW Kombi. Der Wagen stand zur Tatzeit im Lindenweg. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93390 entgegen.

Friesoythe - Fahrradfahrer durch Autofahrer verletzt

Am Donnerstag, 19. Mai 2023, gegen 22.30 Uhr, fuhr ein Autofahrer nach bisherigen Erkenntnissen nach einem vorangegangenen Streit gegen zwei Fahrradfahrer sowie gegen eine Hauswand in der Kirchstraße. Anschließend entfernte sich der Mann von der Örtlichkeit. An beiden Fahrrädern, dem Auto sowie an der Fassade entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von über 1000 Euro. Einer der Fahrradfahrer - ein 29-jähriger Mann - wurde dabei leicht verletzt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt steht ein 42-jähriger Mann im Verdacht, der Fahrer gewesen zu sein. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491- 93390 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, den 18. Mai 2023, gegen 13.42 Uhr, befuhr eine 64-jährige Frau aus Nortmoor mit ihrem Pkw die B72 in Richtung Cloppenburg. Hier fuhr sie auf den Wagen eines 21-jährigen Mannes aus Großenkneten auf, der aufgrund einer Panne am rechten Fahrbahnrand stand. Ein 72-jähriger Saterländer, der sich mit seinem PKW hinter der 64-jährigen Fahrerin befand, fuhr wiederum auf diese auf. Die 64-jährige Frau sowie deren 72-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 12000 Euro.

