Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 19.05/20.05.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland / OT Strücklingen - Einbruchdiebstahl-

In der Zeit vom 15.05.2023 bis 19.05.2023 gelangen bislang unbekannte Täter, durch Aufhebeln der Terrassentür, in eine Wohnung an der Eschstraße, 26683 Saterland/OT Strücklingen. In der Wohnung entwenden die Täter eine Geldsumme in bislang unbekannter Höhe. Ob weiteres Diebesgut erlangt wurde ist noch unklar. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe (04491-93390) oder der Polizei Saterland (04498923770) in Verbindung zu setzen.

Saterland / OT Ramsloh - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss -

Am 19.05.2023, gegen 06:25h, befuhr ein 26-jähriger Fahrzeugführer aus Kürten die Hauptstraße, 26683 Saterland / OT Ramsloh, in Fahrtrichtung Scharrel. Im Kreisverkehr zur Marktstraße verliert der 26-jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und kommt auf dem dortigen Kreisverkehr zum Stehen. Beim 26-jährigen kann während der Unfallaufnahme festgestellt werden, dass dieser unter Alkoholeinfluss steht. Ein Test am mobilen Alcomaten ergibt einen Wert von 1,32 Promille. Der Führerschein wird beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet. Es entsteht Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell