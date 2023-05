Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 20.05.23

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf- Verkehrsunfall unter Alkoholbeeinflussung Am 18.05.2023; 23:03 Uhr, kommt es auf der B214 Einmündung "Zur Vosshögde" zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Der Beteiligte 01 fährt dabei auf die B214 und missachtet die Vorfahrt des Beteiligte 02. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wird Alkoholbeeinflussung von 1,75 Promille bei dem Beteiligten 01 festgestellt. Alle Beteiligten werden zunächst schwer verletzt in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Beim Unfallverursacher wird zudem eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Der Führerschein wird vor Ort entzogen. Der Schaden an beiden Pkw wird auf 7000 EUR geschätzt.

Holdorf - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen Am 17.05.2023, gegen 17:35 Uhr kam es in 49451 Holdorf (OT Fladderlohhausen), Fladder, zu einem Verkehrsunfall. Drei 38-Jährige, in die gleiche Richtung fahrende, Pedelec-Fahrer, verkeilten sich mit ihren Lenkrädern ineinander und gerieten ins Schleudern. Alle Beteiligten stürzten. Der Beteiligte 01 erleidet durch den Sturz eine Kopfverletzung und wird schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Der Beteiligte 02 verletzt sich am Bein und wird ebenfalls schwerverletzt ins Krankenhaus verbracht. Der dritte Beteiligte wird leicht verletzt.

Vechta - Kennzeichendiebstahl

Im Zeitraum vom 17.05.2023, ca. 17:00 Uhr, bis zum 19.05.2023, ca. 14:00 Uhr, entwendet ein bisher unbekannter Täter in der Straße "Am Gastland" das Kennzeichenpaar eines am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta (04441-9430) in Verbindung zu setzen.

Dinklage - Kennzeichendiebstahl

Am 19.05.2023 gegen 17:50 Uhr kam es in Dinklage auf einem Schulgelände im Kösters Gang zu einem Kennzeichendiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter befuhr mit einem E-Scooter das dortige Schulgelände und demontierte ein Kennzeichenpaar von einem Transporter. Anschließend entfernte sich die Person mit seinem E-Scooter samt Diebesgut vom Gelände. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Dinklage oder Lohne in Verbindung zu setzen.

Vechta - Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte Am Freitag gegen 22:30 Uhr wurde im Rahmen eines Einsatzes in der Bahnhofstraße in Vechta ein 35-jähriger Mann aus Vechta kontrolliert. Dabei bedrohte dieser die eingesetzten Polizeibeamten mit einer Krücke. Der Mann konnte vor Ort überwältigt und dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren eingeleitet. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Lohne - Trunkenheitsfahrt

Am Freitag um 10 Uhr befuhr ein 43-jähriger Mann mit seinem Lkw die Dinklager Landstraße in Lohne. Bei einer Verkehrskontrolle konnte bei dem Fahrzeugführer Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von2,37 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Mann wird nun ein Strafverfahren eingeleitet.

