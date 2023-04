Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte nach vorangegangener Körperverletzung

Bitburg (ots)

Am 30.04.2023 gegen 01:20 Uhr kam es im Bereich einer Gaststätte in der Trierer Straße in Bitburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung. In der Gaststätte fand an diesem Abend eine private Feier statt. Nachdem einer 39-jährigen männlichen Person der Zugang hierzu verwehrt wurde, schlug dieser unvermittelt auf mehrere Gäste der Feier ein, welche hierdurch verletzt worden sind. Auch die hinzugerufenen Polizeibeamten wurden durch den Mann angegriffen. Letztlich konnte dieser nur unter Zuhilfenahme des sogenannten Tasers gestoppt und festgenommen werden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell