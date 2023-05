Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 21.05.23

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Einsatzverlauf des Open-Air-Festivals "Ladioo" Am Samstag, dem 20. Mai 2023, fand auf dem Stoppelmarktgelände in Vechta ab 14:00 Uhr das eintägige Open-Air-Festival "Ladioo" statt. Dort wurde ein musikalisches Bühnenprogramm aus den Bereichen Schlager, Mallorca-Hits und Musik der 90er/2000er präsentiert. Insgesamt nahmen ca. 3.200 Besucher an der Veranstaltung teil und feierten ausgelassen bis zum Ende des Auftritts der letzten Künstlerin und Einstellung des Getränkeausschanks um 24:00 Uhr. Aus polizeilicher Sicht verlief die Veranstaltung insgesamt störungsfrei und friedlich. Die Polizei musste lediglich vereinzelt eingreifen und vier strafrechtliche Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch (2), Körperverletzung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz einleiten. Zudem mussten Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen zwei Besucher eingeleitet werden, weil diese dem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachgekommen sind.

Verkehrsunfall in Vechta -ZEUGENAUFRUF ! - Am Sa., 20.05,2023, gg. 09.05 h parkte eine 32-jährige aus Hamburg ihren Pkw BMW auf dem Parkplatz des Combi-Verbrauchermarktes an der Münsterstraße in Vechta. Danach begab sie sich in den Markt. Ihren Angaben zufolge parkte zu diesem Zeitpunkt kein anderes Fahrzeug vor ihr. Bei ihrer Rückkehr stellte sie fest, dass in der Zwischenzeit ein Pkw VOLVO aus der gegenüberliegenden Parklücke gegen ihren Pkw gerollt/gefahren war. Der 58-jährige Fahrer dieses Pkw hatte offenbar vergessen, die Handbremse auf dem leicht abschüssigen Parkplatz anzuziehen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta -04441/9430- in Verbindung zu setzen.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr Ein 62-jähriger Goldenstedter, musste feststellen, dass vier von fünf Radschrauben des vorderen rechten Reifens seines Pkws entfernt wurden. Abgestellt war der Pkw für drei Tage auf einem Firmengelände in Holdorf.

Dinklage, Sachbeschädigung an Pkw

Am Samstagnachmittag kam es im Bussardweg in Dinklage zu einer Sachbeschädigung. Ein unbekannter Täter war vermutlich mit einem Stein die Heckscheibe eines geparkten Pkw ein und entfernte sich anschließend. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Dinklage in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell