POL-DO: Seniorin auf Heimweg mit Stein geschlagen - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0252 Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bergstraße in Dortmund-Lindenhorst am Mittwoch (8. März) um 17:20 Uhr sind zwei Menschen verletzt und vier Fahrzeuge beschädigt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 35-jähriger Dortmunder mit seinem Skoda Fabia mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf der Bergstraße in westliche ...

