Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus Cloppenburg- erneuter Zeugenaufruf

Cloppenburg/Vechta (ots)

Ursprüngliche Meldung:

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis/Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Montag, 15. Mai 2023, gegen 19.00 Uhr, fuhr ein Jugendlicher mit einem Kleinkraftrad ohne notwendiges Versicherungskennzeichen auf der Straße Hemmelsbühren. Als dieser dann den Streifenwagen sah, hupte er und flüchtete. Eine weitere Streifenwagenbesatzung konnte dann den Fahrer samt abgestellten Kleinkraftrad im Nahbereich feststellen. Hier stellte sich zudem heraus, dass der Jugendliche nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Ergänzung:

Weitere Ermittlungen haben ergeben, dass der Jugendliche bei seiner Flucht zwei Fußgänger konkret gefährdet haben könnte. Die Fluchtroute führte u.a. durch den Kreisverkehr am "Pingel Anton". Dort musste eine ältere Frau und ein Passant vom Gehweg flüchten, da der flüchtende Rollerfahrer zum Teil mit hoher Geschwindigkeit rücksichtslos den Gehweg nutzte. Die Polizei bitte diese, bzw. weitere mögliche Zeugen sich mit der Polizei in Cloppenburg in Verbindung zu setzen, Tel.: 04471-18600

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell