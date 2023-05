Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta

Lastrup - Versuchter Einbruch

In der Zeit zwischen Donnerstag, 18. Mai 2023, 21.00 Uhr und Samstag, 20. Mai 2023, 11.30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Personen in ein Wohnhaus der Rosenstraße einzubrechen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472 932860 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Montag, 15. Mai 2023, 15.00 Uhr und Sonntag, 21. Mai 2023, 12.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug einen BMW 430d an der Heck-Stoßstange. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 17. Mai 2023, um 7.45 Uhr, fuhren ein Jugendlicher mit seinem Moped, in der Art einer Motorcrossmaschine, und eine bislang unbekannte Person mit einem schwarzen Audi Kombi mit ausländischem Kennzeichen auf der Cappelner Straße in Richtung Cloppenburg. Der Pkw überholte den langsamer fahrenden Moped-Fahrer in einer Linkskurve. Aufgrund von Gegenverkehr musste der Audi wieder nach rechts einscheren. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Audi und dem Moped-Fahrer. Der Jugendliche stürzte in den Graben und wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Person, die den Audi fuhr, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Löningen/Lindern - Junge Tageswohnungseinbrecher gesucht (Bilder) Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5492793, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5511651

Am Sonntag, 23. April 2023, zwischen 09:40 Uhr und 11:20 Uhr, verübten zwei männliche Personen einen Tageswohnungseinbruch in Löningen, im Ortsteil Benstrup, an der Alten Heerstraße. Dort entwenden sie unter anderem mehrere Werkmaschinen, die sie - wie inzwischen ermittelt werden konnte - in Tatortnähe bunkerten. Am selben Abend wurden sie bei der Abholung durch Anwohner überrascht und konnten flüchten, wobei sie aber ihre Fahrräder zurückließen. Es handelt sich um ein Mountainbike von KTM und ein Alu-Rad von Touring (s. Bilder). Daher fragt die Polizei: Wer kann Angaben zu den beiden abgebildeten Rädern machen.

Die Ermittlungen lassen den Verdacht zu, dass diese beiden Personen auch für eine Tat in Lindern verantwortlich sein könnten: Am Dienstag, 16. Mai 2023, gegen 11:30 Uhr stiegen sie an der Peheimer Straße in ein Wohnhaus ein und wurden von einem Bewohner überrascht.

Die unbekannten Personen können nun auch etwas näher beschrieben werden: Sie sollen ca. 20 bis 25 Jahre oder auch jünger gewesen, ca. 165 bis 170 cm groß, einer der beiden ist etwas größer, beide haben eine schlanke Statur, hatten dunkle Haare und trugen dunkle Kleidung. Zusammenhänge zu anderen Taten werden derzeit geprüft.

Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600.

