Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Erst geflüchtet und dann Widerstand geleistet

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Samstagabend wurde eine Polizeistreife in der Lothringer Straße auf einen 25-jährigen Mann aufmerksam und kontrollierte ihn. Während die Beamten in seinen Sachen nach einem Ausweis suchten, lief er plötzlich davon. Die Flucht war jedoch nicht von langer Dauer. Die Polizisten holten ihn direkt wieder ein und hielten ihn fest. Durch Sperren und Winden des Oberkörpers versuchte der 25-Jährige weiterhin, sich aus dem Griff zu lösen. Dabei gelang es ihm, in seine Jackentasche zu greifen und einen Beutel mit grüner Kräutersubstanz neben sich fallen zu lassen. Nach Einschätzung der Polizei dürfte es sich bei dem Inhalt um Betäubungsmittel handeln. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Widerstands gegen die Polizeibeamten, sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. |kfa

