Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl eines E-Mountainbikes

Kaiserslautern (ots)

Am Samstag, 13.05.2023, gegen 15:15 Uhr versuchten zwei Männer im Außenbereich eines Fahrradgeschäftes in der Merkurstraße ein E-Mountainbike zu entwenden, indem sie das Fahrradschloss durchtrennten. Sie wurden durch einen 32-jährigen Mann angesprochen, welcher die Täter auch an der Flucht hindern wollte. Als einer der Täter ihm jedoch drohte, ihn umzuschlagen, ließ er die Personen mit dem Fahrrad flüchten. Einer der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 180 bis 185 cm groß, schlank, südeuropäisch, Schnurrbart. Der zweite Täter konnte nicht beschrieben werden. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der 0631 369-2250 oder per Mail an die pikaiserslautern2@polizei.rlp.de zu melden.|wey

