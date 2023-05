Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere Amazon Pakete aufgefunden

Weilerbach (ots)

Am Samstag, 13.05.2023, gegen 07:55 Uhr wurde die Polizei darüber in Kenntnis gesetzt, dass in einem Mülleimer eines Einkaufsmarktes in der Danziger Straße mehrere Amazon Pakete aufgefunden wurden. Vor Ort wurde festgestellt, dass diese zum Teil aufgerissen und leer waren. Auf den Paketen wurden unterschiedliche Namen und Anschriften festgestellt, weshalb nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Pakete entwendet oder unterschlagen wurden. Die Pakete wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern derzeit an. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der 0631 369-2250 oder per Mail an die pikaiserslautern@polizei.rlp.de zu melden.|wey

