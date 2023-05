Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Frankenstein (ots)

Am Samstag, 13.05.2023, gegen 15:00 Uhr befuhr ein 45-jähriger Mann aus Diedesheim mit seinem PKW, einem Fiat 500 die B37 Hochspeyer in Richtung Frankenstein. In dem PKW befanden sich zudem noch zwei Mitfahrer im Alter von 38 und 43 Jahren. Vermutlich weil ein Tier auf die Fahrbahn lief, musste er eine Ausweichbewegung machen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stieß der PKW mit einem Leitpfosten zusammen, fuhr auf die Schutzplanke auf und kam letztlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Alle Insassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zwei der Insassen in ein Krankenhaus verbracht. Die Schadenshöhe beträgt ca. 15.000 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der 0631 369-2150 oder per Mail an die pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden.|wey

