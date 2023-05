Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl einer Geldbörse

Kaiserslautern (ots)

Ein 36-jähriger Mann aus Aspisheim besuchte am Samstag, 13.05.2023 die Maikerwe in Kaiserslautern und hatte seine Geldbörse in der Jackentasche. Plötzlich bemerkte er, dass diese vermutlich aus seiner Jackentasche von bisher unbekannten Tätern entwendet wurde. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, auf Wertgegenstände in dichtem Gedränge besonders zu achten. Tipps hierzu finden sie hier: https://s.rlp.de/h8EnZ |wey

