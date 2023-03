POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Vorsicht Taschendiebe!

Achim. In einem Verbrauchermarkt Am Schmiedeberg hat am Dienstagmittag ein Taschendieb zugegriffen. Aus der Handtasche einer 61-jährigen Kundin entwendete er die Geldbörse samt Inhalt, anschließend flüchtete er mit der Beute unerkannt. Die Polizei rät, Geldbörsen immer eng am Körper zu tragen, am besten in verschlossenen Innentaschen.

36-Jährige verletzt

Verden. In Höhe des Pendlerparkplatzes Verden-Nord an der Hamburger Straße (B215) wurde am Dienstag gegen 8:30 Uhr eine Frau leicht verletzt. Ein 33-jähriger Audi-Fahrer war auf der B215 in Richtung Verden unterwegs. Als er abbremste, um nach links auf den Pendlerparkplatz abzubiegen, bremste ein hinter ihm fahrender 19-jähriger Audi-Fahrer noch rechtzeitig, nicht aber eine wiederum dahinterfahrende 36-jährige Seat-Fahrerin, die folglich auffuhr und beide Audis zusammenschob. Die 36-Jährige verletzte sich durch den Unfall, es entstand zudem ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Radfahrer verletzt

Schwanewede/Beckedorf. Ein 35-jähriger Radfahrer wurde am Dienstag kurz vor 12 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Beckedorfer Heide verletzt. Der Zweiradfahrer fuhr von der Straße Am Teich in die Beckedorfer Heide ein und übersah dabei einen herannahenden und bevorrechtigten Kia, in dem ein 42-jähriger Mann am Steuer saß. Es kam zur Kollision, bei der der Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte. An Auto und Fahrrad entstand Sachschaden.

Fahrschüler verletzt

Osterholz-Scharmbeck. Bei einem Verkehrsunfall auf der Schwaneweder Straße (L149) wurde am Dienstag gegen 13:20 Uhr ein 19-jähriger Fahrschüler verletzt. Der junge Mann war mit seinem Fahrlehrer in dem Fahrschulwagen auf der L149 in Richtung Buschhausen unterwegs. Als er nach einem verkehrsbedingten Halt an der Ampel Höhe Heidkrug wieder anfahren wollte, fuhr ihm ein hinter ihm fahrender 50-jähriger Lkw-Fahrer auf. Dabei erlitt der 19-Jährige leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro. Gegen den Lkw-Fahrer leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

