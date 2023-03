Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Hochwertiges E-Bike gestohlen++Terrassenfenster aufgehebelt - Einbrecher erbeuten Schmuck++Seniorin überrascht Trickdieb ++Kupferkabel im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen...++

Landkreis Verden und Osterholz (ots)

Hochwertiges E-Bike gestohlen

Achim. Einem 31-jährigen Achim ist sein hochwertiges Job-E-Bike abhandengekommen. Unbekannte stahlen es in der vergangenen Woche aus einer Fahrradbox am Bahnhof. Der Schaden ist beträchtlich: Er beläuft sich auf rund 5500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeikommissariat Achim unter Telefon 04202/9960 entgegen.

Terrassenfenster aufgehebelt - Einbrecher erbeuten Schmuck Oyten. Schmuck haben bislang unbekannte Täter am Montagabend bei einem Einbruch in ein Einfamilienwohnhaus in der Kloppenburger Straße erbeutet. Die Täter drangen zwischen 18.30 Uhr und 21 Uhr durch Aufhebeln eines Terrassenfensters in das Gebäude ein, durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und flüchteten anschließend unerkannt. Die Polizei leitete Ermittlungen ein und sucht nach etwaigen Zeugen. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Achim unter Telefon 04202/9960 entgegen.

Seniorin überrascht Trickdiebe

Osterholz-Scharmbeck. Arbeitsteilig sind am Montagnachmittag offenbar zwei Trickdiebe vorgegangen, die ein Senioren-Paar in der Schulstraße bestehlen wollten. Während einer der beiden bislang unbekannten Männer den Mann unter einem Vorwand in den Garten lockte, drang sein Komplize durch einen Nebeneingang ins Haus ein, wo er aber von der Ehefrau überrascht wurde. Beide Täter flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Diebesgut erbeuteten sie nicht. Die Polizei in Osterholz-Scharmbeck sucht nach etwaigen Zeugen, die am Montagnachmittag, gegen 14.15 Uhr, in der Schulstraße verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Kupferkabel im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen - Diebe dringen in Lagerhalle ein Osterholz-Scharmbeck. Kupferkabel im Wert von mehreren Tausend haben Unbekannte am Wochenende aus einer Lagerhalle in der Siemensstraße gestohlen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und dürften ihre Beute mit Hilfe eines Fahrzeugs abtransportiert haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Zusammenstoß fordert zwei Verletzte

Osterholz-Scharmbeck. Bei dem Zusammenstoß von zwei Personenwagen in der Schwaneweder Straße haben sich beide Fahrerinnen am Montagmorgen leicht verletzt. An ihren Autos entstand ein Schaden von zusammen rund 8.000 Euro. Zu dem Unfall kam es, als eine 59-jährige Bremerin mit ihrem Smart von der Abfahrt Buschhausen in die Schwaneweder Straße abbiegen wollte und den Ford C-Max einer 23-jährigen Kreisstädterin dabei übersah.

Autoscheibe eingeschlagen - Diebe erbeuten Werkzeuge und Arbeitsmaschinen Lilienthal. Unbekannte haben am Sonntag oder in der Nacht zu Montag die Seitenscheibe eines in der Straße "Zur alten Wörpe" geparkten Firmenwagens eingeschlagen und Werkzeuge und Arbeitsmaschinen im Wert von rund 2000 Euro gestohlen. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls. Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04791/3070 entgegen.

39-Jähriger übersieht rote Ampel - Zusammenstoß im Kreuzungsbereich Lilienthal. Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro - das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am späten Montagabend auf der Moorhauser Landstraße ereignete. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei fuhr ein 39-jähriger Autofahrer aus Bremen mit seinem Kia bei Rot über die Ampel und stieß im Kreuzungsbereich mit dem Transporter eines 59-jährigen Fahrers aus Grasberg zusammen. Der Verursacher des Unfalls zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Insassen des Transporters blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell