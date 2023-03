Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Einbruch in Restaurant

Verden. In der Nacht auf Sonntag sind unbekannte Täter in ein Restaurant an der Großen Straße eingebrochen. Von der Fußgängerzone kommend öffneten sie die Eingangstür gewaltsam, dabei entstand erheblicher Sachschaden. Beute hingegen machten die Unbekannten nicht. Die Polizei Verden ermittelt wegen versuchten schweren Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Diskothek in Ihlpohl: Knallgeräusche auf dem Parkplatz

Ritterhude/Ihlpohl. Am Freitagabend kurz vor 23 Uhr meldeten Zeugen, dass sie mehrere Knallgeräusche auf dem Parkplatz der Diskothek an der Ihlpohler Heerstraße wahrgenommen hätten. Die alarmierte Polizei traf vor Ort zwar nicht mehr auf die Verursacher, die Beamten fanden auf dem Parkplatz jedoch Hülsen einer Schreckschusspistole. Eine Fahndung durch die Beamten führte nicht zum Feststellen der Täter. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04791/3070 zu melden.

Unbekannter dringt in Haus ein

Schwanewede. Ein unbekannter Täter ist am Sonntagnachmittag gegen 14:20 Uhr in ein Einfamilienhaus am Hildesheimer Weg eingedrungen. Der Unbekannte nutzte die für ihn günstige Gelegenheit aus und gelangte durch eine offene Terrassentür in das Haus, wo er allerdings auf die Bewohner traf. Der Eindringling, ein etwa 40 Jahre alter, 170 cm großer und kräftiger Mann mit lockigen Haaren und dunkler Lederjacke, verließ den Tatort daraufhin ohne Beute. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04209/918650 bei der Polizeistation Schwanewede zu melden.

Dieb entwendet Bargeld und Schmuck

Lilienthal/Mooringen. Auf unbekannte Art und Weise ist ein Einbrecher zwischen Samstag- und Sonntagvormittag in ein Wohnhaus am Baumschulenweg eingestiegen. Am Sonntag fiel der Bewohnerin auf, dass Schmuck und Bargeld aus dem Haus entwendet worden waren. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei den Beamten zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell