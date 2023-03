Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 19.03.2023

Landkreise Verden und Osterholz. (ots)

LK Verden - Versuchte Einbrüche und Sachbeschädigungen im Stadtgebiet. Verden. In der Nacht zum Sonntag ist es im Bereich der Verdener Innenstadt zu mehreren Vandalismus- und Einbruchstaten gekommen. Sowohl in der Brückstraße als auch in der Großen Straße wurden bei Ladengeschäften die Scheiben im Eingangsbereich beschädigt. Im Fall eines Geschäfts in der Brückstraße konnten durch Polizeibeamte zwei Tatverdächtige im unmittelbaren Nahbereich festgestellt werden. Die Ermittlungen zu ihrer Tatbeteiligung dauern an. Bei beiden Geschäften wurde nach bisherigen Erkenntnissen kein Diebesgut erlangt. Am Sonntagmittag musste die Polizei dann noch zu einem Einsatz zur Oberschule in Verden fahren, auch dort wurde eine Scheibe eingeschlagen. Es ist jedoch auszuschließen, dass jemand in das Schulgebäude gelangt ist.

Unfall mit Verletzten. Verden. Am Samstag, gegen 17.45 Uhr, befuhr ein 43-jähriger aus Oyten die A27 in Richtung Cuxhaven mit seinem Ford. Er befand sich auf dem linken Fahrstreifen in Höhe Verden, als sich von hinten ein schnelleres Fahrzeug näherte. Der Oytener schätzte die Situation falsch ein, lenkte zunächst nach links, verriss dann das Lenkrad nach rechts und kollidierte mit der Außenschutzplanke. Sowohl der 43-jährige als auch sein 65-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt, das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert, das Fahrzeug abgeschleppt. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Unfall mit lebensgefährlich verletzter Person und flüchtigem Verursacher. Langwedel. Am Samstag kam es gegen 19.30 Uhr auf der A27 kurz hinter der Anschlussstelle Langwedel Richtung Walsrode zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 28jährige Fahrerin eines Smart den rechten Fahrstreifen der Autobahn. Kurz hinter der Rastanlage Goldbach fuhr aus bisher ungeklärten Gründen der Fahrer eines Skoda auf den Wagen der Bremerin auf. Diese wurde in die Außenschutzplanke geschleudert und in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Ersthelfer sicherten die Unfallstelle ab und kümmerten sich um die lebensgefährlich verletzte Insassin bis zum Eintreffen der Polizei und Rettungskräfte. Die Fahrerin wurde von der Feuerwehr aus dem Smart befreit und in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Der Fahrer des Skoda prallte ebenfalls in die Außenschutzplanke, setzte dann aber seine Fahrt mit dem beschädigten Fahrzeug fort. Rund 1 km hinter der Unfallstelle stoppte er auf dem Standstreifen und dürfte sich fußläufig weiter entfernt haben. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte der flüchtige Fahrer nicht angetroffen werden. Die Autobahn war für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie Unfallaufnahme rund 2,5 Stunden voll gesperrt, der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Langwedel abgeleitet. Der Schaden wird auf rund 15.000 EUR geschätzt. Zeugen des Unfalls, welche Angaben zum Hergang oder Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Langwedel unter 04232/945990 zu melden.

Einbruchsdiebstahl aus Geräteschuppen. Oyten. Im Zeitraum von Anfang März bis zum Donnerstagnachmittag kam es in Oyten in der Straße Seeweg auf dem Campingplatz am Behlingsee zu einem Einbruchsdiebstahl aus einem Geräteschuppen. Bislang unbekannte Täter überwanden ein Vorhängeschloss an der Tür des Geräteschuppens und gelangten so in das Innere. Aus dem Schuppen wurden eine Vielzahl von Elektrowerkzeugen entwendet. Täterhinweise liegen zurzeit nicht vor. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 1000 Euro. Wer Angaben zum Geschehensablauf machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Oyten unter der Rufnummer 04207-911060.

Beeinflusst am Steuer. Oyten. Am frühen Samstagabend wurde durch Kräfte des Zolls an der Bundesautobahn 1 Fahrtrichtung Hamburg in Höhe des Parkplatzes Thünen ein Pkw BMW angehalten und kontrolliert. Durch die Kräfte des Zolls wurden bei dem 27jährigen Fahrzeugführer Rauschmittel aufgefunden. Im Rahmen der weiteren Bearbeitung durch Beamte des Einsatz- und Streifendienstes des Polizeikommissariates in Achim wurden Auffälligkeiten bei dem Fahrzeugführer festgestellt. Es wurde ein freiwilliger Test durchgeführt, der eine Beeinflussung von Cannabis anzeigte. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Dem Betroffenen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Für den Bereich LK Osterholz liegen keine presserelevanten Sachverhalte vor.

