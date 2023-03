Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, von Samstag, den 18.03.203

Landkreise Verden / Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Vandalismus in Walle

Verden-Walle. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in Verden-Walle zwei Bushaltestellenhäuschen beschädigt. Die bislang unbekannten Täter zerstörten dabei die Verglasung der Haltestellen. Die Haltestellen befinden sich zum einen am Ortsausgang in Richtung Verden gesehen und zum anderen im Ortskern. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Verden unter der Tel. 04231/6080 zu melden.

Landkreis Osterholz

Einbruch in einen Pkw

Worpswede. Am Freitagnachmittag kam es auf dem Parkplatz der Friedhofskapelle im Fritz-Overbeck-Weg in Worpswede zu einem Einbruch in einen Pkw. Unbekannte Täter schlugen auf unbekannte Art und Weise die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendeten einen Rucksack samt Inhalt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter der Telefonnummer 04791/307-0 zu melden.

Verkehrsunfall mit 4 verletzten Personen in Lilienthal Lilienthal. Am Freitagnachmittag kam es auf der Falkenberger Landstraße (L133) zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die L 133 in Fahrtrichtung Worpswede und übersah, dass die vor ihm fahrende 40-jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Pkw die Fahrbahn nach links verlassen wollte. Bei einem Ausweichversuch geriet der 39-jährige Fahrzeugführer in den Gegenverkehr und stieß mit dem entgegenkommenden Pkw eines 31-jährigen zusammen. Alle Fahrzeugführer und der 24-jährige Mitfahrer des Unfallverursachers wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden an allen beteiligten Pkw in einer Höhe von mehreren Tausend Euro. Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter der Telefonnummer 04791/307-0 zu melden.

