POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Rucksack entrissen - Zeugen gesucht

Achim/Baden. Am Donnerstag gegen 17:30 Uhr wurde eine 28-jährige Frau auf dem Badener Bahnhof beraubt. Ein unbekannter Mann entriss der Frau den Rucksack, den sie zum Tatzeitpunkt in der Hand trug. Die Frau blieb bei der Tat unverletzt. Mit der Beute, einem schwarzen Rucksack mit goldener Schrift, floh der Räuber in Richtung Danziger Straße. Bei dem Täter handelt es sich um einen etwa 40 Jahre alten und 175 cm großen, sehr schlanken Mann mit heller Haut und braunen Haaren. Er trug keinen Bart und keine Brille, bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke und blauer Jeans. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

E-Bike entwendet

Osterholz-Scharmbeck. Unbekannte Täter haben am Donnerstagnachmittag ein hochwertiges E-Bike entwendet, das an einem Blumengeschäft an der Bahnhofstraße abgestellt war. Vom blauen Damenrad der Marke Velo de Ville mit einseitiger Satteltasche fehlt seither jede Spur. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04791/3070 entgegen.

