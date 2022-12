Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal. Zwei leicht Verletzte nach Unfall.

Lippe (ots)

Am Donnerstag (29.12.2022) musste ein 56-jähriger Mindener mit seinem Wagen samt Anhänger auf der Straße Elend verkehrsbedingt anhalten. Ein hinter ihm fahrender 41-jähriger Kalletaler konnte nach eigenen Angaben nicht mehr rechtzeitig bremsen und wich mit seinem Hyundai nach links aus. Der Wagen touchierte den Anhänger und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte das Auto mit dem Renault eines 31-jährigen Detmolders. Beide Autos waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Die Männer aus dem Kalletal und aus Detmold wurden beim Zusammenstoß leicht verletzt und mit Rettungswagen in Kliniken gebracht. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt und die Feuerwehr streute die Fahrbahn aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe ab. Die Straße wurde für die Maßnahmen in beide Richtungen vorübergehend gesperrt.

