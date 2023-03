Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: A27: 28-Jährige erliegt ihren Verletzungen - Unfallgegner weiterhin flüchtig

Landkreis Verden (ots)

Am Samstagabend kam es auf der A27 zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 28-jährige Frau zunächst schwer verletzt wurde (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68441/5466941). Die 28-Jährige ist am Sonntag ihren Verletzungen in Folge des Unfalls erlegen und in einem Krankenhaus verstorben. Der unbekannte Verursacher des Unfalls ist weiterhin flüchtig. Die Ermittlungen des Zentralen Kriminaldienstes Verden laufen auf Hochtouren. Weiterhin bitten die Beamten mögliche Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und zum flüchtigen Verursacher machen können, sich bei der Autobahnpolizei Langwedel unter 04232/945990 zu melden.

Am Samstagabend gegen 19:30 Uhr befuhr der Unfallfahrer mit einem blauen SUV der Marke Skoda die A27 in Richtung Walsrode. Kurz hinter der Anschlussstelle Langwedel fuhr er der 28-jährigen Frau, die auf dem rechten Fahrstreifen mit einem Smart unterwegs war, aus unbekannten Gründen auf. Während der Kleinwagen durch die Wucht des Aufpralls gegen die rechte Schutzplanke geschleudert und die junge Frau im Wagen eingeklemmt wurde, setzte der Fahrer des Stadtgeländewagens seine Fahrt fort und beging Unfallflucht. Nachfolgende Verkehrsteilnehmer hingegen sicherten die Unfallstelle ab und kümmerten sich bis zum Eintreffen der Polizei und der Rettungskräfte um die schwerverletzte Frau. Der Fahrer des Skoda stoppte sein Fahrzeug etwa einen Kilometer hinter der Unfallstelle auf dem Standstreifen der A27 und flüchtete ersten Ermittlungen zufolge zu Fuß in unbekannte Richtung. Den zurückgelassenen Unfallwagen stellte die Polizei sicher.

