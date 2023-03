Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Hoher Schaden bei Kollision von zwei Autotransportern - Autobahnsperrung sorgt für Behinderungen++

Achim (ots)

Erheblicher Schaden ist am Dienstagmorgen bei der Kollision von zwei mit Neufahrzeugen beladenen Autotransportern auf der Autobahn 1 zwischen der Anschlussstelle Uphusen-Mahndorf und dem Bremer Kreuz entstanden. Der 55-jährige Fahrer eines Autotransporters, der um kurz nach 7 Uhr auf dem mittleren von drei Fahrstreifen in Richtung Hamburg unterwegs war, musste aufgrund des zu dieser Zeit hohen Verkehrsaufkommens abbremsen. Dies erkannte sein hinter ihm fahrender 50-jähriger Kollege, ebenfalls am Steuer eines Autotransporters, zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde das Führerhaus des Auffahrenden erheblich beschädigt. Die rechte Seite wurde derart eingedrückt, dass ein Beifahrer den Zusammenstoß vermutlich nicht überlebt hätte. Der Fahrer wurde entgegen erster Information nicht im Führerhaus eingeklemmt und konnte sich selbstständig befreien. Er musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Fahrer des vorausfahrenden Lkw blieb unverletzt. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde der Pkw einer auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden 52-jährigen Pkw-Fahrerin leicht beschädigt. Deutlich höher ist der Schaden an den beiden Autotransportern beziehungsweise ihrer aus hochwertigen Neufahrzeugen bestehenden Ladung. Die Polizei schätzt die Gesamtschadenshöhe auf circa 500.000 Euro. Beamte der Autobahnwache Langwedel richteten eine Vollsperrung ein, um den Rettungskräften die Zufahrt zur Unfallstelle zu ermöglichen. Neben zwei Rettungs- und einem Notarztwagen wurden auch rund 40 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Achim und Uphusen sowie Mitarbeiter der Unteren Wasserbehörde des Landkreises und der Autobahnmeisterei Hemelingen zur Unfallstelle beordert. Die Bergung der havarierten Transporter zieht sich bis zum Mittag hin. Bis dahin wird der Verkehr halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es kommt zu Behinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell