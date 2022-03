POL-EL: Wilsum - Brand einer Efeuhecke

Papenburg (ots) - In der Nacht vom 23. auf den 24. März kam es zwischen 20.00 Uhr und 7.30 Uhr in Papenburg in der Straße Am Vosseberg zu einer Sachbeschädigung. Dabei wurde die Schaufensterscheibe eines Reifenhandels beschädigt. Augenscheinlich wurde die Scheibe durch ein Fahrzeug beschädigt. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

