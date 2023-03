POL-VER: Kabel entsorgt - Polizei sucht Zeugen

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN Einbruch in Restaurant Verden. In der Nacht auf Sonntag sind unbekannte Täter in ein Restaurant an der Großen Straße eingebrochen. Von der Fußgängerzone kommend öffneten sie die Eingangstür gewaltsam, dabei entstand erheblicher Sachschaden. Beute hingegen machten die Unbekannten nicht. Die Polizei Verden ermittelt wegen versuchten schweren Diebstahls und ...

