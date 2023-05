Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Süßlicher Geruch führt zu Strafanzeige

Kaiserslautern (ots)

Während ihrer Streife nahmen Beamte am Freitag, 12.05.2023, gegen 23:20 Uhr am Stockhausplatz süßlichen Geruch wahr, dem sie folgten. Dieser führte sie zu drei Heranwachsenden im Alter von 19 bis 20 Jahren. Vor Ort wurde eine offenbar noch glimmender Joint in einem Gully festgestellt. Bei einer Person wurde zudem eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt.|wey

