POL-PDNW: (Forst an der Weinstraße) Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Bislang unbekannte(r) Fahrer/-in eines LKW beschädigte im Zeitraum vom 11.05.23, 08:00 Uhr bis 12.05.2023, 10:00 Uhr, beim Vorbeifahren an einem Gutshof in der Weinstraße in Forst, insgesamt 5 Klappläden (Holz) und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro. Eventuelle Zeugen/-innen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

