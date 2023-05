POL-PPWP: Fairer Fußballnachmittag

Kaiserslautern (ots) - Einbrecher sind in der Nacht zu Donnerstag in ein Restaurant in der Innenstadt eingedrungen. Die Unbekannten verschafften sich zwischen 0.30 und 5 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Lokal am Schillerplatz, brachen auch im Innern weitere Türen und Schubladen auf und stahlen Bargeld. Der Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Zeugen, denen in der fraglichen Nacht rund um den Schillerplatz verdächtige Personen aufgefallen sind, oder die sonstige ...

