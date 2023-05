Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Versuchte Täuschung beim Geldwechseln

Kaiserslautern (ots)

Wegen versuchten Betrugs ermittelt die Polizei gegen einen 36-jährigen Mann. Er soll am Donnerstagabend ganz bewusst versucht haben, die Mitarbeiterin eines Restaurants übers Ohr zu hauen.

Demnach soll der Mann in dem Lokal in der Richard-Wagner-Straße lediglich ein Getränk bestellt haben, das er mit einem 100-Euro-Schein bezahlen wollte. Er bat die Mitarbeiterin darum, ihm den Schein in Kleingeld zu wechseln - was die Kasse aber nicht hergab.

In der folgenden Diskussion "verschwand" der Geldschein vom Tresen, ohne dass die Mitarbeiterin ihn an sich genommen hatte. Weil der Kunde aber weiterhin sein angeblich fehlendes Rückgeld forderte, rief die Frau ihren Chef hinzu. - Daraufhin ergriff der Unbekannte die Flucht.

Er konnte jedoch von dem Angestellten verfolgt und schließlich von der Polizei am Hauptbahnhof gestellt werden. Eine 100-Euro-Note wurde in seiner Tasche gefunden. Der 36-Jährige musste mit zur Dienststelle kommen und wurde erkennungsdienstlich behandelt. Anschließend durfte er wieder gehen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell