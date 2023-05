Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Taschendiebstahl in Fürstenau - 2.500 Euro erbeutet

Osnabrück (ots)

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, kam es am 28.04., gegen 11.30 Uhr, zu einem mutmaßlichen Taschendiebstahl. Unbekannte entwendeten in Fürstenau auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Konrad-Adenauer-Straße die Geldbörse eines älteren Mannes aus dem Einkaufswagen, während dieser seine Einkäufe in sein Fahrzeug lud. Neben Kreditkarten und Ausweisdokumenten befand sich in dem schwarzen Portemonnaie zudem Bargeld in Höhe von 2.500 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Fürstenau unter 05901 961480. Die Polizei warnt davor, Wertsachen unbeaufsichtigt zu lassen. Ein kurzer Moment reicht völlig aus und schon ist es passiert. Tragen Sie Ihre Wertsachen möglichst eng am Körper und deponieren diese keinesfalls im Einkaufswagen. Sollte es dennoch passiert sein, informieren Sie zeitnah die Polizei.

