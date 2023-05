Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Portemonnaie aus Pkw entwendet

Osnabrück (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am Dienstagnachmittag zwischen 13 und 16 Uhr aus einem Pkw in der Mönkediekstraße in Osnabrück ein Portemonnaie. In der Geldbörse befanden sich neben etwas Bargeld auch Personalausweis, Führerschein und einige Kreditkarten. Nach ersten Angaben war das Fahrzeug unverschlossen auf einem Parkplatz eines dortigen Discounters abgestellt worden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin: "Gelegenheit macht Diebe." Schließen Sie ihr Fahrzeug immer ab, wenn Sie es verlassen - auch wenn es nur kurzzeitig ist. Vergewissern Sie sich, dass ihr Fahrzeug tatsächlich verschlossen ist. Lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto zurück. Informieren Sie unverzüglich die Polizei, sollte es zu einem Vorfall gekommen sein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell