Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Nortrup: Alkoholisiert nach Unfall geflüchtet - 43-Jähriger nimmt die Verfolgung auf

Nortrup (ots)

Am Dienstagnachmittag befuhr ein 43-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 16:00 Uhr die "Kettenkamper Straße" in Richtung Kettenkamp, als ihm plötzlich ein VW teilweise auf seiner Fahrspur entgegenkam. Infolgedessen touchierten sich beide Fahrzeuge an den jeweiligen Außenspiegeln. Der VW-Fahrer setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der 43-Jährige wendete daraufhin mit seinem Mercedes und nahm die Verfolgung auf. Zeitgleich verständigte der Mann aus Kettenkamp die Polizei, sodass der VW-Fahrer schließlich kontrolliert werden konnte. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 52-jährige VW-Fahrer offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Bei einem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest konnten die Polizisten einen Wert von über 2,4 Promille feststellen. Es folgten daraufhin eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins. Gegen den Mann aus dem Emsland wurden nun Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und des unerlaubtes Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell