POL-OS: Bippen: Schwerer Verkehrsunfall mit Traktorgespann - Pkw gesucht

Bippen (ots)

Mit einem Gespann aus Traktor und Anhänger befuhr ein 21-jähriger Niederländer am Dienstag gegen 10:20 Uhr die Quakenbrücker Straße (L60) von Berge in Richtung Ohrte. Einer Zeugenaussage zufolge wurde das Gespann auf gerader Strecke von einem Pkw überholt. Im Zusammenhang mit dem Überholvorgang kam der junge Niederländer von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Traktor und Anhänger, beladen mit Wasser, verkeilten sich ineinander. Der 21-Jährige wurde aus der Fahrerkabine und auf den Asphalt geschleudert. Der Schwerverletzte wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Enschede geflogen. Nach aktuellen Erkenntnissen erlitt der Mann schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Gegenstand der Ermittlungen ist, in welchem Zusammenhang der Unfall und der Überholvorgang stehen. Der Fahrer oder die Fahrerin des unbekannten Pkw werden gebeten, sich mit der Polizei in Bersenbrück unter 05439/9690 in Verbindung zu setzen.

Für die Unfallaufnahme, Bergungs- und Reinigungsarbeiten ist die L60 bis zum späten Nachmittag voll gesperrt. Der Zentrale Verkehrsdienst der Polizeiinspektion Osnabrück übernimmt die Spurensuche und -sicherung. Die Beamten stellten Anhaltspunkte für technische Mängel am Anhänger fest, die zumindest mitursächlich für den Unfall gewesen sein könnten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell