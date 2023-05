Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Nach Vorfall in Lokalität - Polizei sucht weibliche Partygäste

Osnabrück (ots)

In einer Osnabrücker Lokalität ist es in der Nacht zum Montag zu einem Zwischenfall gekommen. Aufmerksame Zeugen verhinderten womöglich Schlimmeres, als sie zwei junge Damen gegen 3.30 Uhr ansprachen und auf eine Substanz in ihrem Getränk aufmerksam machten. Zuvor beobachteten die Zeugen eine Person, die eine unbekannte Substanz in zwei Getränke füllte und diese den jungen Mädchen zum Verzehr anbot. Die zwei weiblichen Partygäste nahmen die Getränke daraufhin nicht zu sich und verließen die Lokalität. Die Zeugen informierten schließlich die Polizei, die die Personalien des Mannes feststellten. Nun suchen die Ermittler nach den jungen Frauen und bitten diese sich unter 0541/327-3103 oder -2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell