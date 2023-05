Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Vier Verletzte nach Frontalzusammenstoß auf der B68

Bramsche (ots)

Am Montagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 68 zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 16.10 Uhr fuhr ein 38-Jähriger mit seinem BMW in Richtung Süden, als er plötzlich kurz nach der Einmündung zur "Industriestraße" in den Gegenverkehr geriet und frontal mit einem entgegenkommenden VW kollidierte. Bei dem Zusammenstoß erlitten die drei Insassen des Passats im Alter von 42, 14 und 6 Jahren allesamt leichte Verletzungen, es gelang ihnen sich selbstständig aus ihrem Fahrzeug zu befreien. Mehrere Rettungswagen brachten die Verletzten in ein Krankenhaus. Der BMW vom Typ "330D" schleuderte nach der Kollision gegen einen Baum und kam letztlich auf dem Dach zum Stehen. Ein Ersthelfer befreite den nicht ansprechbaren Fahrer aus seinem Wagen. Mit lebensgefährlichen Verletzungen flog ein Rettungshubschrauber den 38-Jährigen aus Westerkappeln in ein Krankenhaus. Die Bundesstraße war für die polizeiliche Unfallaufnahme gesperrt, an beiden Fahrzeugen sind erhebliche Sachschäden entstanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell