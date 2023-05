POL-OS: Bramsche: Zeugen gesucht nach Einbruch in Wohnhaus

Fürstenau (ots) - Am Donnerstag, den 27.04.2023, erstattete eine 38-jährige Frau aus Fürstenau Anzeige bei der Polizei. Als sie sich gegen 07:30 Uhr zu dem Parkplatz "Am Hörner Tor/Deichstraße" begab, stellte sie an ihrem schwarzen Smart erhebliche Beschädigungen fest. Nach ersten Ermittlungen wurden diese bei einer unbefugten Ingebrauchnahme des Fahrzeugs am ...

mehr