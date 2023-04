Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Zeugen gesucht nach unbefugter Ingebrauchnahme eines Smarts

Fürstenau (ots)

Am Donnerstag, den 27.04.2023, erstattete eine 38-jährige Frau aus Fürstenau Anzeige bei der Polizei. Als sie sich gegen 07:30 Uhr zu dem Parkplatz "Am Hörner Tor/Deichstraße" begab, stellte sie an ihrem schwarzen Smart erhebliche Beschädigungen fest. Nach ersten Ermittlungen wurden diese bei einer unbefugten Ingebrauchnahme des Fahrzeugs am Vortag (Mittwoch, 26.04.23, 15:00-15:40 Uhr) verursacht. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen der schwarze Smart For Two im Bereich Fürstenau und Umgebung am Mittwoch aufgefallen ist. Hinweise, insbesondere zu potenziellen Unfallörtlichkeiten oder Geschädigten, nimmt die Polizei unter 05439/9690 entgegen.

