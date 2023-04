POL-OS: Berge: 15-Jähriger flüchtet mit Roller vor Polizei

Bad Essen (ots) - Am Freitagvormittag verschafften sich Unbekannte in der Zeit von 08:20 Uhr bis 13:10 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Mehrparteienhaus am "Wellenweg" unweit zum "Klusweg". Die Täter durchwühlten die drei Wohnungen und entwendeten Bargeld, Schmuck und andere Wertgegenstände. Anschließend flüchteten die Eindringlinge in unbekannte Richtung. Wer ...

