Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Einbruch in Mehrparteienhaus - Polizei sucht Zeugen

Bad Essen (ots)

Am Freitagvormittag verschafften sich Unbekannte in der Zeit von 08:20 Uhr bis 13:10 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Mehrparteienhaus am "Wellenweg" unweit zum "Klusweg". Die Täter durchwühlten die drei Wohnungen und entwendeten Bargeld, Schmuck und andere Wertgegenstände. Anschließend flüchteten die Eindringlinge in unbekannte Richtung. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonstige Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05471/9710 oder 05461/94530.

