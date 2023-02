POL-BI: Polizei Bielefeld lädt zum Girls und Boys Day 2023 ein

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Durch die Hinweise eines Zeugen, gelang es Beamten der Stadtwache am Mittwochabend, 15.02.2023, einen polizeibekannten Mann vor dem Rathaus vorläufig festzunehmen. Gegen 20:00 Uhr beobachtete ein 24-jähriger Bielefelder einen Mann an einem Fahrradständer im Bereich Rathausplatz, der einen Fahrradcomputer an sich nahm. Der Zeuge lief zur nahegelegenen Stadtwache und informierte einen anwesenden Mitarbeiter des Ordnungsamts der ...

mehr