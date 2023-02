Polizei Bielefeld

POL-BI: Warnung vor Betrugskombination "Falsche Polizisten" und "Falsche Bankmitarbeiter"

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-

Betrüger agierten hartnäckig und überhäuften einen Bielefelder als "Falscher Polizist" mit Anrufen, bis dieser bei seiner Bank Geld abhob. "Falsche Bankmitarbeiter" holten das angebliche Falschgeld anschließend ab.

Am Samstagnachmittag, 11.02.2023, rief ein "Falscher Polizist" einen Bielefelder an und pries ihm einen privaten Security Dienst an, der ihn vor Straftaten schützen würde. Der Anrufer bedrängte den Senior mit mehr als 50 Anrufen, die zum Teil länger als 90 Minuten dauerten, bis dieser schließlich am Montagnachmittag, 13.02.2023, zu seiner Bank fuhr. Dort hob er den für die Bezahlung des Sicherheitsdienstes geforderten vierstelligen Geldbetrag ab.

Als der Bielefelder sich wieder in seiner Wohnung befand, erschienen gegen 17:30 Uhr zwei 40 bis 50 Jahre alte Männer, die sich als Mitarbeiter seiner Bank ausgaben. Sie behaupteten, das soeben abgehobene Geld könne Falschgeld sein und nahmen es deshalb zwecks Prüfung mit.

Erst etwas später fiel der Betrug auf.

Die Polizei rät: Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen unbekannte Personen! Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen, legen Sie einfach auf! Seien Sie misstrauisch, wenn es um Geld geht, Betrüger sind einfallsreich und redegewandt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell