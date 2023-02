POL-BI: Einladung des Polizeipräsidiums Bielefeld zur Pressekonferenz "Jahresbilanz Kriminalität 2022"

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Während sich ein Bielefelder am Mittwochabend, 15.02.2023, in einem Imbiss an der Jöllenbecker Straße aufhielt, entwendete ein Unbekannter sein schwarzes Pedelec der Marke Ghost. Der 28-jährige Bielefelder stellte sein Pedelec gegen 22:15 Uhr in Nähe der Einmündung der Friedenstraße an einem Imbiss ab. Nach seiner Aussage benutzte er wie gewohnt sein Fahrradbügelschloss, ...

