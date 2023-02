Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebe machen aus unverschlossenen Fahrzeugen Beute

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Unbekannte stahlen am Dienstag 14.02.2023, aus drei nicht verschlossenen Fahrzeugen Wertsachen. Denken Sie daran: Schließen Sie Ihr Fahrzeug ab!

Am Altstädter Kirchplatz nutzten Diebe gegen 10:25 Uhr fünf Minuten, in denen der VW Crafter von Bauarbeitern unbeaufsichtigt offen stand. Die Täter erbeuteten einen schwarzen Rucksack, in dem sich unter anderem Dokumente und etwas Geld befand.

An der Karl-Eilers-Straße stahl ein Dieb aus einem Firmentransporter, während des Entladevorgangs, gegen 12:00 Uhr ein Handy und ein Päckchen Tabak.

In nur fünf Minuten erbeutete ein Täter an der Ritterstraße gegen 15:50 Uhr aus einem unverschlossenen Firmenfahrzeug zwei Arbeitsjacken mit Papieren.

Die Polizei erinnert: Lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug liegen, ein Fahrzeug ist kein Tresor. Schließen Sie ihr Fahrzeug auch bei nur kurzer Abwesenheit immer ab! Geben Sie Dieben keine Chance!

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell