POL-BI: Polizei kontrolliert Rettungsgasse nach Unfall auf der A2

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Ummeln- Am Dienstagmorgen, 14.02.2023, kam eine PKW-Fahrerin von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Gegen 08:10 Uhr befuhr eine 18-jährige Bielefelderin mit ihrem Mini den Paderweg in Richtung Kuhweg. Während der Fahrt griff sie in den Fußraum, um ihre Handtasche aufzuheben. Dabei kam der Mini von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Die Airbags lösten aus und ...

