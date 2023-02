Polizei Bielefeld

POL-BI: Kontrolleinsatz der Bielefelder Polizei an der "Tüte"

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Im Rahmen des Behördenschwerpunkts "Sicherheit in der Bielefelder Innenstadt" führte die Polizei Bielefeld gemeinsam mit dem Ordnungsamt am Dienstag, 14.02.2023, Kontrollen rund um die Stadtbahnhaltestelle an der Herbert-Hinnendahl-Straße durch.

Ziel des Einsatzes war es, Präsenz zu zeigen, Erkenntnisse über die dortige Szene zu gewinnen und Straftaten konsequent zu verfolgen.

Zwischen dem Hauptbahnhof und der Innenstadt gelegen wird dieser Platz besonders stark von den Bielefelder Bürgern frequentiert. Somit hat dieser Bereich auch für die Polizei eine große Bedeutung. Die sichtbaren polizeilichen Maßnahmen sollen zu einem gesteigerten Sicherheitsgefühl der Bürger beitragen.

Neben dem Wachdienst waren auch Beamte der Einsatzhundertschaft, der Diensthundeführerstaffel und dem Bezirksdienst im Einsatz.

An diesem Nachmittag kontrollierten die Einsatzkräfte 68 Personen.

Bei einem 29-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz fanden die Beamten eine Substanz, bei der es sich mutmaßlich um Kokain handelte, sowie verschreibungspflichtige Medikamente. Sie nahmen den Mann vorläufig fest und erstatteten Anzeige, da er im Verdacht steht mit Betäubungsmittel Handel zu treiben.

Es kam zu elf Sicherstellungen, darunter Betäubungsmittel, Messer und Pfeffersprays. Die Beamten fertigten insgesamt zehn Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz.

Zwölf kontrollierte Personen waren zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

Eine Person hielt sich im Bereich der Tüte auf und verstieß damit gegen ein geltendes Aufenthaltsverbot.

Das Ordnungsamt stellte insgesamt 13 Ordnungswidrigkeiten fest, darunter elf Verstöße gegen die ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Bielefeld, ein Verstoß gegen die Hundesteuersatzung und ein weiterer gegen das Landeshundegesetz.

Dieser Kontroll- und Präsenzeinsatz war Teil des Konzepts "Sicherheit in der Bielefelder Innenstadt", das die Kriminalitätsbekämpfung im öffentlichen Raum in den Fokus nimmt.

