Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrug durch falschen Bankmitarbeiter

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Milse-

Ein Anrufer gab sich am Freitagvormittag, 10.02.2023, gegenüber einem Bielefelder als Bankmitarbeiter aus und entriss anschließend dem Opfer die EC-Karte.

Ein Senior informierte die Polizei, nachdem ihm ein falscher Bankmitarbeiter gegen 10:30 Uhr am Jokerweg die EC-Karte entrissen hatte. Zuvor hatte der Bielefelder einen Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters erhalten, der vorgab auffällige Abbuchungen auf dem Konto des Seniors erkannt zu haben. Deshalb würde die Bank nun die EC-Karte sowie die dazugehörige PIN des Bielefelders benötigen. Nachdem der Bielefelder seine PIN am Telefon genannte hatte, klingelte es wenig später an seiner Haustür. Mit der Karte in der Hand öffnete das Opfer die Tür. Der davor stehende angebliche Bankmitarbeiter entriss ihm die Karte und flüchtet.

Bei dem Unbekannten soll es sich um einen südländisch aussehenden Mann im Alter von circa 20 bis 25 Jahre handeln, der einen Vollbart trug. Er war zur Tatzeit mit einer schwarzen Wintermütze, einer beige Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet.

Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 wenden.

Die Polizei erinnert: Denken Sie daran, geben Sie niemals persönliche Daten am Telefon preis!

